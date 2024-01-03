Japonya'da 7,6'lık depremde 62 ölü | Başbakan Kişida: Enkaz altında çok sayıda kişi var

BAŞBAKAN: KURTARILMAYI BEKLEYEN ÇOK SAYIDA KİŞİ VAR

Japonya Başbakanı Kişida son yaptığı açıklamada, "Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen çok sayıda kişi var. Arama-kurtarma çalışmasına katılan asker sayısını binden 2 bine çıkarıyoruz. Kurtarma köpeği sayısı da iki katına çıkarılacak." ifadelerini kullandı.

Hükümet, yaklaşık bir hafta boyunca büyüklüğü 7'ye kadar ulaşan depremler olabileceği konusunda uyardı.

2016'DAN BU YANA EN ÖLÜMCÜL DEPREM



Şu ana kadar 62 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan deprem, Japonya'da 2016'dan bu yana yaşanan en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti. 2016'de meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 220'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.