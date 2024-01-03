Japonya'da 7,6'lık depremde 62 ölü | Başbakan Kişida: Enkaz altında çok sayıda kişi var

Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, Pazartesi günü batıdaki İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi.
Sarsıntının şiddetiyle yollarda çatlaklar meydana geldi. Depremin ardından yüksekliği 1 metreyi bulan tsunami dalgaları Japonya'nın batı kıyılarını vurdu. Kıyı bölgelerde yaşayanların bazıları daha yüksek yerlere kaçarken, 57 binden fazla kişi tahliye edildi.
Deprdemde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 62'ye yükseldi.
200'YE YAKIN BİNA HASAR GÖRDÜ
Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde çıkan yangında yakın çevredeki 200'e yakın yapının hasar gördüğü bildirildi.
Devlet televizyonu NHK'ya ait görüntüde, Wajima'da 7 katlı bir binanın yan yattığı görüldü.
İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremler sonrası 55 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Eyalet valiliğinin talebi doğrultusunda arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri personeli bölgeye sevk edildi.
BAŞBAKAN: KURTARILMAYI BEKLEYEN ÇOK SAYIDA KİŞİ VAR
Japonya Başbakanı Kişida son yaptığı açıklamada, "Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen çok sayıda kişi var. Arama-kurtarma çalışmasına katılan asker sayısını binden 2 bine çıkarıyoruz. Kurtarma köpeği sayısı da iki katına çıkarılacak." ifadelerini kullandı.
Hükümet, yaklaşık bir hafta boyunca büyüklüğü 7'ye kadar ulaşan depremler olabileceği konusunda uyardı.
2016'DAN BU YANA EN ÖLÜMCÜL DEPREM
Şu ana kadar 62 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan deprem, Japonya'da 2016'dan bu yana yaşanan en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti. 2016'de meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 220'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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