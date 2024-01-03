Japonya'da 7,6'lık depremde 64 ölü | Başbakan Kişida: Enkaz altında çok sayıda kişi var

BAŞBAKAN: KURTARILMAYI BEKLEYEN ÇOK SAYIDA KİŞİ VAR

aponya Başbakanı Kişida Fumio, Eyalet Valiliğinin talebiyle, bölgeye sevk edilen Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) bağlı personel sayısının 2 bine yükseltildiğini açıkladı.



Kişida, "Yardım malzemelerinin bölgelere sevkiyatı istikrarlı bir şekilde ilerliyor" dedi.



SDF personelinin, arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı, SDF'ye ait helikopterlerin, ihtiyaç malzemesi tedariki için kullanıldığı belirtildi.



Valilik, yerli ve yabancılar için 6 dilde hizmet sunacak danışma hattı kurulduğunu açıkladı.



Eyalet geneli kamu kuruluşlarında elektrik ve su kesintileri yaşandığı, market ve bakkallardaki ürünlerin yer aldığı rafların boşaldığı görüldü.



Japonya Sağlık Bakanlığı, bölgede, hastaların, sigorta kartlarını ibraz edememeleri halinde de tedavi alabilmeleri için tıbbi kuruluşlara talimat verdi.



İşikawa, Fukui, Toyama ve Niigata eyaletleri, "Afet Yardım Yasası" kapsamında, bölge geneli ilçe belediyeleri için merkezi hükümetten finansman desteği talep etti.

SİSMİK AKTİVİTENİN SÜRMESİ BEKLENİYOR



Merkezi hükümetin görevlendirdiği uzman heyet başkanı Tokyo Üniversitesi emekli sismoloji profesörü Hirata Naoşi, Noto Yarımadası altındaki fayın 150 kilometreye kadar uzanabileceğini ve sismik aktivitenin sürmesini beklediklerini ifade etti.



1 Ocak'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin, fayın üst tavan duvarının, taban duvarından yukarıya doğru yer değiştirmesi sonucu meydana geldiğini kaydeden Hirata, tektonik aktivitenin bölge geneline yayıldığı bilgisini verdi.

2016'DAN BU YANA EN ÖLÜMCÜL DEPREM



Şu ana kadar 62 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan deprem, Japonya'da 2016'dan bu yana yaşanan en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti. 2016'de meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 220'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.