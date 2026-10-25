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Japonya'da 7 büyüklüğünde deprem. Tokyo dahil birçok bölgede şiddetli hissedildi

25.10.2026 10:21

Japonya'da 7 büyüklüğünde deprem. Tokyo dahil birçok bölgede şiddetli hissedildi
NTV

Deprem, başkent Tokyo’nun yanı sıra Miyagi, Yamagata, Fukushima, Ibaraki ve Tochigi eyaletleri dahil birçok bölgede şiddetli şekilde hissedildi.

İHA
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Japonya'da merkez üssü Ogasawara adaları açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Japonya’da merkez üssü Ogasawara adalarının batı kıyısı açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

 

Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) yapılan açıklamada, sarsıntının yerel saatle 11.10’da 470 kilometre derinlikte kayda geçtiği bildirildi.

 

Başkent Tokyo’nun yanı sıra Miyagi, Yamagata, Fukushima, Ibaraki ve Tochigi eyaletleri dahil birçok bölgede şiddetli şekilde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, JMA sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığını açıkladı.

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