Japon yetkililer, 2008 yılında başkent Tokyo'da yedi kişiyi öldüren 39 yaşındaki Tomohiro Kato’yu idam etti. Kato, öğle yemeği vaktinde bir kamyonu yayaların üzerine sürerek üç kişiyi, yoldan geçenleri hançerle bıçaklayarak dört kişiyi öldürmüştü. Japonya Adalet Bakanı Furukawa Yoşihisa, gazetecilere yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki Tomohiro'nun bugün erken saatlerde Tokyo Gözaltı Merkezi’nde idam edildiğini kaydetti.Furukawa, ülkede 61’i yeniden yargılanmak üzere, ölüm cezasına çarptırılan 107 kişinin bulunduğunu belirtti.2008'DE TOPLU KATLİAM YAPMIŞTITomohiro, Tokyo’da elektroniğin ana vatanı olarak bilinen Akihabara bölgesinde kiraladığı bir araçla kalabalığın arasına dalarak yayalara çarpmış ve 4 kişiyi bıçaklamıştı.7 kişinin ölümüne neden olan Tomohiro, 2011'de Tokyo Bölge Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı.Tomohiro, 2015'te temyiz başvurusunda bulunmuş ancak talebi reddedilmişti.