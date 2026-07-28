Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Japonya 'nın Kyushu Adası'ndaki Kumamoto eyaletinde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin ön değerlendirmelere göre 7,1 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

ŞİDDET ÖLÇEĞİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Ajans, depremin ülkede kullanılan Shindo sarsıntı şiddeti ölçeğinde en yüksek seviye olan 7 olarak ölçüldüğünü açıkladı.

Shindo ölçeği, Japonya'da depremin büyüklüğünü değil, hissedilen sarsıntının şiddetini ölçmek için kullanılıyor. 0 ile 7 arasında derecelendirilen ölçekte 7, insanların ayakta durmakta zorlandığı ve binalarda ciddi hasarın görülebildiği en güçlü sarsıntıyı ifade eden seviye olarak kabul ediliyor.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından Japon kamu yayıncısı NHK, kıyı bölgeleri için yaklaşık 1 metre yüksekliğinde tsunami uyarısı yapıldığını bildirdi.

Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşlardan denizden uzak durmalarını ve yüksek bölgelere gitmelerini istedi.

SEKİZ BÖLGE İÇİN ACİL UYARI VERİLDİ

Japon hükümeti, depremin ardından Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki bölgeleri için acil deprem uyarısı yayımladı.

Yetkililer, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunurken, depremin yol açtığı olası can kaybı veya hasara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NÜKLEER SANTRALLERDE SON DURUM

Depremin ardından yetkililer, Sendai ve Genkai nükleer santrallerinde herhangi bir anormallik tespit edilmediğini açıkladı.

Öte yandan demir yolu işletmecisi JR Kyushu, güvenlik önlemleri kapsamında yüksek hızlı trenler de dahil olmak üzere bölgedeki tren seferlerini geçici olarak durdurdu.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ'NDE BÜYÜK DEPREM RİSKİ ARTIYOR

Japonya, Pasifik Ateş Çemberi'nde dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri üzerinde yer alıyor

Yaklaşık 125 milyon insanın yaşadığı takımadalar, her yıl tipik olarak yüzlerce sarsıntı yaşıyor ve bu sarsıntılar dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 18'ini oluşturuyor.

Ülkede son olarak 20 Nisan'da kuzey bölgelerini vuran 7,7 büyüklüğündeki depremde en az 10 kişi yaralanmış, sarsıntı başkent Tokyo'daki yüksek binalarda da hissedilmişti.

Bu depremin ardından Japon yetkililer, 8,0 ve üzeri büyüklükte yeni depremlerin meydana gelme riskinin arttığına ilişkin özel bir uyarı yayınlamıştı.