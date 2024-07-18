Japonya'da ABD askeri skandalı: 5 istismar vakası daha ortaya çıktı

Japonya'nın Okinawa eyaletinde görevli ABD askerleri hakkındaki cinsel saldırı vakaları gündemdeki yerini koruyor. 2021 yılından bu yana ülkenin Aomori, Kanagawa ve Yamaguchi eyaletlerinde görevli ABD askerleriyle ilişkili 5 cinsel istismar vakasının daha yaşandığı ortaya çıktı.

Aomori eyalet polisinden yapılan açıklamada, 2 ABD askeri personelinin 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla "tecavüz" ve "rıza dışı uygunsuz davranış" şüphesiyle savcılığa sevk edildiği, vakaların o dönem kamuoyuna duyurulmadığı ifade edildi. Gizlilik gerekçesi hakkında ise detaylı bilgi paylaşılmadı.

HAKLARINDA DAVA AÇILMAMAMIŞ



Kanagawa eyalet polisi ise 2022 yılında cinsel saldırı şüphesiyle savcılığa sevk edilen bir ABD askeri ile bu yılın başlarında "rıza dışı uygunsuz davranış" şüphesiyle tutuklanan 1 askeri personel hakkında kamuoyuna bilgi verilmediğini doğruladı.

Her iki olayda da şüpheliler hakkında dava açılmadığı aktarılırken, mağdurların psikolojik sağlığı ve mahremiyeti gözetilerek vakaların o dönem kamuoyuna duyurulmadığı bildirildi. Yamaguchi eyalet polisi de 1 ABD askeri personelinin 2022 yılında zorla rıza dışı uygunsuz davranış şüphesiyle savcılığa sevk edildiğini duyurdu.



ART ARDA KAMUOYUNA YANSIMIŞTI

Yaklaşık 30 bin ABD askeri personeline ev sahipliği yapan Japonya, son zamanlarda ABD askerlerinin adının karıştığı cinsel saldırı iddiaları ile gündeme gelmişti. 25 yaşındaki ABD Hava Kuvvetleri personeli Brennon Washington'un geçtiğimiz yıl 24 Aralık'ta Okinawa eyaletindeki Yomitan Köyü'ndeki bir parktan arabasına alıp evine götürdüğü 16 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu kamuoyuna yansımıştı.

21 yaşındaki Jamel Clayton adlı ABD deniz piyadesinin ise 26 Mayıs'ta Yomitan Köyü'nde bir kadına tecavüz girişiminde bulunmasının ardından tutuklandığı belirtilmişti.



HÜKÜMET 3 VAKA DAHA AÇIKLAMIŞTI

Olayların kamuoyunda tepkiye neden olmasının ardından açıklama yapan Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi ise basına yansıyan cinsel saldırı iddialarına ek olarak Okinawa eyaletinde görevli ABD askerleri ile ilişkili 3 cinsel istismar vakası daha tespit edildiğini duyurmuştu.

Vakaların 2023 yılının Şubat ve Ağustos ayları ile bu yılın Ocak ayında bildirildiğini belirten, ancak detay vermeyen Hayashi 3 olayda da şüpheliler hakkında dava açılmadığı bilgisini paylaşmıştı. Hayashi, “ABD askeri personeli tarafından cinsel saldırı suçlarının işlenmiş olması son derece üzücüdür. ABD makamlarından yerel halk için büyük bir endişe kaynağı olan bu tür olayların önlenmesi adına gerekli tedbirleri almalarını istemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.