Japonya'da acil deprem uyarısı: 6,6 büyüklüğünde bekleniyor
15.05.2026 14:28
Anadolu Ajansı
Japonya hükümeti, deprem uyarısı yayımladı. Japonya Ulusal Yer Bilimleri ve Afet Dayanıklılığı Araştırma Enstitüsü (NIED), depremin öncü büyüklüğünü 6,6 olarak açıkladı.
Japonya hükümeti, ülkenin kuzeydoğusundaki Miyagi, Aomori, Iwate, Fukushima ve Akita eyaletleri için acil deprem uyarısı yayımladı.
Yetkililer, bölgede yaşayanlara dikkatli olmaları çağrısında bulunurken, deprem nedeniyle oluşabilecek hasar ve olası artçı sarsıntılara ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.