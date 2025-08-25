Japonya'da akıllı telefon kullanımına "günde iki saat" önerisi

Japonya’nın Aichi eyaletine bağlı Toyoake kenti, vatandaşlarına iş veya okul dışında akıllı telefon kullanımını günde iki saatle sınırlamaları yönünde tavsiye kararı almayı planlıyor. Ancak bu düzenleme bağlayıcı olmayacak ve kuralı aşanlara herhangi bir ceza verilmeyecek.



Toyoake Belediye Başkanı Masafumi Koki, önerinin amacının “aşırı cihaz kullanımının yol açtığı uyku sorunları dahil fiziksel ve zihinsel sağlık problemlerini önlemek” olduğunu açıkladı. Taslak düzenlemede ilkokul öğrencilerinin saat 21.00’den, ortaokul ve üzerindeki öğrencilerin ise 22.00’den sonra telefon kullanmaması tavsiye ediliyor.

ÖNERİ SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Öneri sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcıların çoğu uygulamayı “gerçekçi değil” diye eleştirirken, ailelerin bu kararı kendilerinin vermesi gerektiğini savundu. Tepkiler üzerine Başkan Koki, sınırın zorunlu olmadığını, yalnızca sağlıklı kullanım için rehber niteliği taşıdığını vurguladı.



Yasa tasarısı gelecek hafta oylanacak ve kabul edilirse ekim ayında yürürlüğe girecek. Japonya’da benzer bir adım 2020’de Kagawa bölgesinde atılmış, çocukların oyun süresi hafta içi 1 saat, tatil günlerinde ise 90 dakika ile sınırlandırılmıştı.



Çocuklar ve Aileler Ajansı’nın mart ayında yayımladığı araştırmaya göre, Japon gençleri hafta içi ortalama 5 saatten fazla çevrimiçi vakit geçiriyor.