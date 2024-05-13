Japonya'da altı kadına uyku hapı vererek cinsel saldırıda bulunan eski bürokrata 10 yıl hapis cezası

Japonya'da altı kadına uyku hapı vererek cinsel saldırıda bulunan eski bakanlık bürokratı Sato Dai 10 yıl hapse mahkum edildi. Kararda, Sato'nun işlediği suçlar, "onuru hiçe sayan tehlikeli, hain ve bencil" olarak nitelendirildi.

Japonya'da altı kadına uyku hapı vererek cinsel saldırıda bulunan eski bürokrata 10 yıl hapis cezası

'da altı kadına uyku hapı vererek cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle eski bakanlık bürokratı Sato Dai 10 yıl hapse mahkum edildi.

Tokyo Bölge Mahkemesinde, Temmuz-Aralık 2022'de başkentte cinsel saldırılarda bulunduğu iddiasıyla eski Ticaret Bakanlığı bürokratı Sato Dai aleyhine açılan dava görüldü.

İddianameye göre savcılık, içeceklerine ilaç kattıktan sonra Tokyo'da farklı otel ve restoranlarda kadınlara cinsel saldırıda bulunan Sato için 13 yıl hapis talep etti.

Mahkeme kararı doğrultusunda 34 yaşındaki eski bürokrat Sato, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararda, Sato'nun işlediği suçlar, "onuru hiçe sayan tehlikeli, hain ve bencil" olarak nitelendirildi.

Hakim Heyeti Başkanı Nakao Yoşihisa, karara ilişkin "(Sato) kurbanlar görmüyorken, direnememesini sağlamak için içkisine uyku hapları karıştırdı. Bu, mağdurun karar verme yeteneğini elinden alarak onurunu hiçe sayan çirkin bir suç" ifadelerini kullandı.

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