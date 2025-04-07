Japonya’da ambulans helikopter düştü: 3 ölü

Yapılan ihbar üzerine seyir güzergahında arama çalışması başlatılırken, helikopter deniz yüzeyinde ters dönmüş olarak bulundu. Helikopterdeki 6 kişiden 3’ünün olay yerinden sağ olarak kurtarıldığı açıklandı.

86 yaşındaki kadın hasta, kendisine eşlik eden 68 yaşındaki oğlu ve 34 yaşındaki erkek bir doktorun ise hayatını kaybettiği bildirildi.



Denizde bulunan helikopterde ciddi bir hasar olmaması nedeniyle pilotun kaza öncesinde acil iniş yapmayı denediği değerlendirilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.