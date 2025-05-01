Japonya'da araç çocukların arasına daldı: 7 öğrenci yaralandı, şüpheli gözaltında

Japonya’da bir aracın çocukların arasına dalması sonucu yedi öğrencinin yaralandığı bildirildi. Japonya yerel basınına yansıyan haberlere göre, Osaka’da kasıtlı bir saldırı olduğundan şüphelenilen olayda, okula giden öğrencilerin üzerine aracın sürüldüğü, araç sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.



Japonya’nın kamu yayıncısı NHK’nın aktardığına göre, yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı; yedi çocuğun da bilincinin açık olduğu bilgisi verildi. Polis, olayı henüz doğrulamadı.



“ŞÜPHELİ, SUÇLAMALARI KABUL ETTİ”



Yerel basına yansıyan haberlere göre, aracın sürücüsü başkent Tokyo’da yaşayan 28 yaşındaki bir erkekti. Osaka polisi, şüpheliyi “cinayete teşebbüs” şüphesiyle gözaltına aldı. NHK, şüphelinin suçlamaları kabul ettiğini aktardı. Habere göre, şüpheli, polise verdiği ifadede, “her şeyden bıktığını ve birilerini öldürme düşüncesiyle aracını üzerlerine sürdüğünü” belirtti.



Bir görgü tanığı, Nippon TV’ye yaptığı açıklamada, aracın “zikzaklar” çizerek çocuklara çarptığını, bir kız çocuğun “kanlar içinde kaldığını ve diğer çocuklarda da çiziklerin olduğunu” anlattı.



Nippon TV’nin görgü tanığına dayandırdığı haberine göre, şüpheli, “bir ameliyat maskesi takıyordu” ve “öğretmenler tarafından sürüklendikten sonra şokta gibi görünüyordu.”