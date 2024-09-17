Japonya'da "asırlık" insan sayısında rekor: 95 binden fazla kişi 100 yaş ve üzerinde

Japonya'da 100 yaş ve üzeri kişilerin sayısı 95 bini aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Bu kişilerin neredeyse yüzde 90'ı ise kadınlardan oluşuyor.

Bugün açıklanan hükümet verilerine göre rakamlar, nüfusu yaşlanan ve küçülen, dünyanın dördüncü büyük ekonomisini yavaş yavaş saran demografik krizin altını çiziyor.



Sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, 1 Eylül itibariyle Japonya'da 83 bin 958'i kadın ve 11 bin 161'i erkek olmak üzere, 95 bin 119 "asırlık" kişi bulunduğu belirtildi.

Verilere göre bir önceki yıla kıyasla bu sayıda 2 bin 980 artış yaşandı.



Pazar günü ayrı bir hükümet verisi, 65 yaş üstü nüfusun 36 milyon 25 bin kişi ile rekor seviyeye ulaştığını ve bunun Japonya nüfusunun yüzde 29,3'ünü oluşturduğunu gösterdi.



İçişleri ve İletişim Bakanlığı, bu oranın Japonya'yı 100 binden fazla nüfusa sahip 200 ülke ve bölge listesinin en başına yerleştirdiğini bildirdi.



ABD merkezli Gerontoloji Araştırma Grubu'na göre Japonya şu anda 23 Mayıs 1908'de doğan, 116 yaşındaki dünyanın en yaşlı insanı Tomiko Itooka'ya ev sahipliği yapıyor.



Bir önceki rekorun sahibi Maria Branyas Morera, geçen ay İspanya'da 117 yaşında ölmüştü.

MASRAFLAR ARTIYOR, İŞGÜCÜ AZALIYOR

Japonya giderek kötüleşen bir nüfus kriziyle karşı karşıya. Çünkü artan yaşlı nüfusu daha fazla sağlık ve sosyal yardım masraflarına yol açarken, bunu karşılayacak işgücü de azalıyor.

Önceki hükümet verilerine göre ülkenin toplam nüfusu bir önceki yıla göre 595 bin azalarak 124 milyona geriledi.



Hükümet, nüfusun azalmasını ve yaşlanmasını yavaşlatmaya çalışırken, emeklilik yaşını kademeli olarak uzattı. 2025 mali yılından itibaren 65 yaş, tüm işverenler için kural haline gelecek.

