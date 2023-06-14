Japonya'da asker adayının atış eğitimi sırasında iki subay öldü

Resmi Kyodo ajansı, poligonun Gifu Tren İstasyonu'nun 5 kilometre kuzeydoğusunda yer aldığını ve olayda sivil bir yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi.



Gifu emniyet güçlerinden yapılan açıklamaya göre asker adayı, silahla saldırıyı itiraf etti.