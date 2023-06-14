Japonya'da asker adayının atış eğitimi sırasında iki subay öldü

Japonya'da, Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) atış poligonunda asker adayının eğitim tüfeğini ateşlemesi sonucu 2 subay öldü.

Japonya'da asker adayının atış eğitimi sırasında iki subay öldü
Fotoğraf: AFP

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, Gifu eyaletinde GSDF'ye ait Hino atış poligonunda bir adayının tüfeğinin ateş aldığını bildirdi.

Gerçek mermi kullanılan eğitim esnasında 2 subay hayatını kaybetti, bir subay yaralandı. 18 yaşındaki asker adayı, cinayete teşebbüs iddiasıyla tutuklandı.

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Resmi Kyodo ajansı, poligonun Gifu Tren İstasyonu'nun 5 kilometre kuzeydoğusunda yer aldığını ve olayda sivil bir yaralanmanın yaşanmadığını bildirdi.

Gifu emniyet güçlerinden yapılan açıklamaya göre asker adayı, silahla saldırıyı itiraf etti.

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