Japonya'da ayı saldırılarına karşı ek bütçe

Son dönemde artan ayı saldırılarına karşı Akita eyaletine asker gönderme kararı alan Japonya hükümeti, yeni önlemleri de devreye sokmaya hazırlanıyor.

The Japan Times gazetesinin haberine göre, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae Meclis Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, hükümetin sunmayı planladığı ek bütçe teklifinin yerel yönetimlerin ayı saldırılarıyla mücadelesine yardımcı olacak harcamaları da içereceğini söyledi. Takaiçi, yerel yönetimlere ayı avcılarının ücretlerini karşılamak için mali yardım da dahil olmak üzere desteklerini genişleteceklerini ifade etti.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaletinde bulunan Hanamaki Havalimanı'nda uçuşlar, piste ayı girmesi üzerine kısa süreliğine durdurulmuştu. Hükümet, 31 Ekim'de ayı saldırılarıyla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklamıştı.