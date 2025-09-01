Japonya’da ayı tehlikesi: Şehirlerde tüfek kullanımına izin çıktı

Japonya, son aylarda giderek artan ayı saldırıları karşısında silah yasalarında önemli bir değişikliğe gitti.

Pazartesi gününden itibaren, şehir ve kasaba yetkilileri, acil durumlarda avcıların yerleşim yerlerinde tüfek kullanmasına onay verebilecek.



Ülkede yalnızca polis onayıyla kullanılabilen av tüfekleri, sıkı silah kontrol yasalarıyla bilinen Japonya’da daha erişilebilir hale getirildi.



SALDIRILAR VE ARTAN TEHLİKE

Nisan ayından bu yana Japonya’da dört kişi ayı saldırıları sonucu yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Ağustos ayında Hokkaido’da bir dağcı, Temmuz’da ise engelli bireyler için hizmet veren bir merkezin yakınında bir kadın ayı saldırısına uğradı.

Aynı ay bir golf turnuvası sahasında ayı görülmesi üzerine turnuva durduruldu. Haziran ayında ise bir bölgesel havaalanının pistinde ayı dolaşırken görüntülendi.



2024 yılı boyunca toplam 85 kişi ayı saldırılarında yaralandı, üçü yaşamını yitirdi. Aynı dönemde 5 bin 136 ayı öldürüldü. Bu sayı, bir önceki yılın 9 bini aşan rakamının oldukça altında kaldı.



AYI SALDIRILARI NEDEN ARTIYOR?

Uzmanlara göre ayıların yerleşim yerlerine yaklaşmasının arkasında birkaç neden var.

Japonya’nın yaşlanan ve azalan nüfusu nedeniyle kırsal alanlar terk ediliyor, sınırlar ile vahşi yaşam arasındaki çizgi giderek belirsizleşiyor. Ayrıca iklim değişikliği, ayıların yiyecek bulma ve kış uykusuna yatma düzenlerini bozuyor.



Avcı sayısının da azalması, bu tehlikenin daha kolay yayılmasına yol açıyor. Son yıllarda Tokyo bölgesinde dahi ayı görüldüğü bildirildi.