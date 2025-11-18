Japonya'da ayılara karşı "havlayan drone" dönemi

Japonya'da ayı saldırıları sonucu yaşanan ölümler, bu yıl rekor kırarak en az 13'e ulaşırken, Gifu eyaleti, ayı tehdidine karşı teknolojiye başvurdu.

Gifu Valiliği, Hida şehrinin kırsal kesimlerindeki ayıları korkutarak yerleşim alanlarından uzak tutmak için havlama ve havai fişek sesi çıkaran drone'lar kullanmaya başladı. Dronların öncelikli olarak ayı dışkılarının ve ayılar tarafından yenilen meyvelerin bulunduğu alanlar üzerinde uçurulduğu açıklandı.

Gifu Valisi Yoshihide Esaki, geçen ay yaptığı açıklamada, ayı saldırıları ile mücadele etmek için proaktif önlemler alacaklarını belirterek, "Böylece bölge sakinleri kendilerini güvende hissedebilecek" ifadelerini kullanmıştı.

Japonya hükümeti, giderek artan ayı saldırıları ile başa çıkabilmek için 31 Ekim'de yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklamıştı. Hükümet, riskli bölgelere Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli göndermiş ve polislere ayılara karşı silah kullanma yetkisi vermişti.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae de 13 Kasım'da yaptığı açıklamada, yerel yönetimlere ayı avcılarının ücretlerini karşılamak için mali yardım da dahil olmak üzere desteklerini genişleteceklerini ifade etmişti.