Japonya'da 'Baricitinib'ın Covid-19'a karşı kullanımı onaylandı

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" haplarının yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisinde kullanılmasını onayladı.

Anadolu Ajansı 11.05.2021 - 08:34

Japonya'da 'Baricitinib'ın Covid-19'a karşı kullanımı onaylandı

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Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Aralık 2020'de başvurusu yapılan ABD'li Eli Lily üretimi romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" hapları, corona virüs tedavisi için bakanlıkça uygun bulundu.

Japonya hükümeti Covid-19 tedavisinde şimdiye kadar "Remdesivir" ve "steroid dexamethasone" ilaçlarının kullanımını da onaylamıştı.

Baricitinib" hapları günde bir kez ve takviye oksijene ihtiyaç duyan yetişkin hastalara yönelik "Remdesivir" ilacıyla beraber kullanılacak. Hamilelerin hapları kullanmaması tavsiye edildi.

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