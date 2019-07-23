Japonya Ulusal Parlamentosu'nun üst kanadı Sangiin senato seçimlerinde, iktidardaki Liberal Demokrat Parti ve ortağı Komeito, anayasayı doğrudan değiştirebilecek çoğunluğa erişemedi.
Pazar günü düzenlenen seçimde, iktidar koalisyonu 245 koltuğun 141'ine elde etmesine rağmen anayasa değişikliğine yönelik referanduma gidilmesi için gerekli 3'te 2 çoğunluğu sağlayamadı.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yazılan Japonya Anayasası'nın en tartışmalı maddesi, ülkenin silahlı kuvvetlerini "pasifist" olarak tanımlayan ve devlete uluslararası sorunlarda savaş açabilme yetkisi tanımayan dokuzuncu madde.
Japon Anayasası'na göre Tokyo yönetimi uluslararası sorunların çözümlenmesinde tehdit ve güç kullanamıyor.
Şinzo Abe anayasada yapılacak reformla bu maddeyi değiştirerek orduyu güçlendirmeyi amaçlıyordu.
Sonuçların ardından konuşan Abe seçimde halkın istikrardan yana tavır sergilediğini ve partisinin siyasi gündeminde bir değişiklik olmayacağını belirtti.
Japonya'da Başbakan Abe anayasayı değiştirecek çoğunluğu sağlayamadı
NTV HaberDünya
Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin partisi ve siyasi ortağı, senato seçimlerinde anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşamadı.
Japonya Ulusal Parlamentosu'nun üst kanadı Sangiin senato seçimlerinde, iktidardaki Liberal Demokrat Parti ve ortağı Komeito, anayasayı doğrudan değiştirebilecek çoğunluğa erişemedi.