Japonya’da başbakan muamması: Seçim hezimeti istifa mı getirecek?

Japonya’da pazar günü parlamentonun üst kanadı Danışman Meclisi (Sangiin) için yapılan seçimde yaşanan hezimetin ardından Başbakan İşiba Şigeru’nun istifa edeceği ileri sürüldü. 68 yaşındaki Başbakan İşiba ise “halihazırda istifa etmeye karar verdiği” yönündeki haberlerin “tamamen temelsiz” olduğunu söyledi.



İşiba’nın Liberal Demokrat Parti’si (LDP) ve koalisyon ortağı Komeito, seçim öncesi belirlediği 125 sandalyeden en az 50'sini kazanma hedefine ulaşamayarak çoğunluğu elde edememişti. Koalisyonun üst meclisteki sandalye sayısı, 141'den 122'ye düşmüştü. Meclisin iki kanadında da çoğunluğu kaybeden İşiba istifa çağrıları ile karşı karşıya kalmıştı.



“GERÇEĞİ YANSITMIYOR”



Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak, Japonya Başbakanı’nın seçimi kaybetmesi üzerine istifa etmeyi planladığını anlattı. Başbakana yakın kaynak, İşiba’nın ABD ile gümrük vergisi tarifesi için belirlenen 1 Ağustos son tarihi yaklaşırken ülkede siyasi istikrarsızlık yaratmak istemediği için hemen istifa etmediğini anlattı.



Japonya basınına yansıyan haberlerde de İşiba’nın istifasını gelecek ay açıklayacağı iddiasına yer verildi.



İşiba, bu iddialar üzerine bugün yaptığı açıklamada, istifa haberlerine işaret ederek, “Niyetime dair medyada çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor” dedi.



MECLİSİN İKİ KANADINDA DA ÇOĞUNLUĞU KAYBETTİ



İşiba liderliğindeki iktidar koalisyonu, 20 Temmuz Pazar günü yapılan seçimlerde parlamentonun üst kanadı Sangiin’de çoğunluğu kaybetti.



LDP ve koalisyon ortağı Komeito, meclisin üst kanadında çoğunluğu elde edemedi. Koalisyonun üst meclisteki sandalye sayısı, 141'den 122'ye düştü. Böylece iktidar koalisyonu hem üst mecliste hem de alt mecliste çoğunluğu kaybetmiş oldu. Muhalefet partileri ise LDP ve Komeito ile genişletilmiş bir koalisyona katılmayı reddetti.



“ÖNCE JAPONYA” YÜKSELİŞTE



Seçimlerde, milliyetçi söylemleriyle öne çıkan, "Önce Japonya" sloganını kullanan muhalefet partisi Sanseito sandalye sayısını ikiden 15'e yükseltti.



Öte yandan Sangiin'deki kadın milletvekili sayısı da 2022'deki seçimlerde kaydedilen 35 kişilik rekoru aşarak 42'ye çıktı.



Başbakan İşiba, yenilginin ardından yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını ciddiyetle ele aldığını ancak önceliğinin siyasi bir boşluk oluşmasını önlemek ve ABD ile tarife anlaşması gibi yaklaşan sorunlarla ilgilenmek olduğunu söyledi.

