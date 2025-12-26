Japonya'da bıçaklı ve sıvı spreyli saldırı

Japonya’nın orta kesiminde yer alan bir fabrikada düzenlenen bıçaklı saldırıda 14 kişi yaralandı. Saldırı sırasında içeriği belirsiz bir sıvının da etrafa püskürtüldüğü bildirildi.

Mishima kentindeki itfaiye yetkilileri AFP’ye yaptığı açıklamada, “14 kişi acil servis ekipleri tarafından hastanelere sevk ediliyor.” ifadelerini kullandı.

Yerel saatle 16.30 sıralarında, Shizuoka bölgesinde bulunan bir kauçuk fabrikasından ihbar aldıklarını belirten yetkililer, ihbarda “beş ya da altı kişinin biri tarafından bıçaklandığı” ve olay sırasında “sprey benzeri bir sıvının” kullanıldığını aktardı.

Japon medyası, saldırıyla bağlantılı bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.