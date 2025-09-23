Japonya'da bin 300 yıllık gelenek: Her 20 yılda bir yeniden inşa ediliyor

Japonya’daki Ise Jingu Tapınağı, Şinto geleneğinin en uzun süren ritüellerinden birine ev sahipliği yapıyor. Her 20 yılda bir tapınak binaları yıkılıyor, en ince ayrıntısına kadar yeniden inşa ediliyor.

Yaklaşık dokuz yıl süren proje, ülkenin en usta marangoz ve zanaatkarlarının elinde hayat buluyor. Rahipler, kutsal selvi ağaçlarını kesmeden önce dağ tanrılarından izin alıyor ve ilahiler eşliğinde törenler gerçekleştiriliyor.

Tapınağın 125 binası, bin 500’den fazla ritüel giysi ve objeyle birlikte, geleneksel teknikler kullanılarak yeniden inşa ediliyor. 2033’te baş tanrı Amaterasu’nun yeni tapınağa taşınmasıyla tören doruğa ulaşacak.

HER YIL 7 MİLYON KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Tapınağın yeniden inşası yalnızca iki kez, 15. ve 16. yüzyıllardaki iç savaşlar ve II. Dünya Savaşı sırasında durduruldu.

Ziyaretçiler, tapınaktaki sessizlik, doğa ve ritüel düzeniyle derin bir huzur hissediyor.

Törenler sırasında ağaçların kesilmesiyle çıkan sesler, kimi izleyenler için ağaçların ağlaması gibi yorumlanıyor.

Her yıl yaklaşık 7 milyon kişi Ise Jingu’yu ziyaret ediyor; tapınak, Japonya’nın yerel Şinto inancı ve kültürel hafızası için önemli bir merkez olarak kabul ediliyor.