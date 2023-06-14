Japonya’da bir asker, atış talimi sırasında 2 askeri öldürdü

Olayın, kara kuvvetlerine bağlı acemi askerlerin atış poligonunda gerçek mermiyle talim yaparken bugün meydana geldiğini belirtildi.

Bir acemi askerin, talim sırasında 3 askere doğru ateş ettiği, askerlerden ikisinin hayatını kaybettiği ve bir askerin de yaralandığı ifade edildi.

Askerin neden ateş ettiğine dair bilgi verilmezken, gözlatına alındığı kaydedildi.



Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1954 yılında kurularak Savunma Bakanlığı’na bağlı ulusal ordu olarak görev yapmaktadır.