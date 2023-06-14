Japonya’da bir asker, atış talimi sırasında 2 askeri öldürdü

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (JSDF), eğitim gören acemi askerlerden bir tanesinin atış talimi sırasında 3 askere ateş ederek ikisini öldürdüğünü ve birini de yaraladığını duyurdu.

Japonya’da bir asker, atış talimi sırasında 2 askeri öldürdü

Olayın, kara kuvvetlerine bağlı acemi askerlerin atış poligonunda gerçek mermiyle talim yaparken bugün meydana geldiğini belirtildi.

Bir acemi askerin, talim sırasında 3 askere doğru ateş ettiği, askerlerden ikisinin hayatını kaybettiği ve bir askerin de yaralandığı ifade edildi.

Askerin neden ateş ettiğine dair bilgi verilmezken, gözlatına alındığı kaydedildi.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, İkinci Savaşı’ndan sonra 1954 yılında kurularak Savunma Bakanlığı’na bağlı ulusal ordu olarak görev yapmaktadır.

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