Japonya'da bir firma, "kilolu insan kiralama hizmeti" vermeye başladı

Arkadaştan, sahte aile üyelerine, orta yaşlı insandan yemeğe çıkacak partnere kadar birçok kiralama seçeneğinin yaygın olduğu Japonya’da büyük beden giyim sektöründe faaliyet gösteren bir firma, sıra dışı bir hizmete imza attı.

Adı Japonca'da kullanılan debu (kilolu) ve kariru (kiralık) kelimelerinin birleşiminden meydana gelen "Debucari" adlı hizmeti hayata geçiren firma, "kilolu insan" kiralamaya başladı. "Japonya'da 100 kilogramın üzerinde bir ağırlığa ulaşmak beceri ister” mottosuyla yola çıkan firmadan yapılan açıklamada, söz konusu hizmet ile kilolu olmanın olumsuz bir imaja sahip olduğu önyargısının yıkılmasının hedeflendiği belirtildi.

SAATİ 150 LİRA

Ticari müşteriler için fotoğraf çekimleri ve reklam filmlerine büyük beden modeller sağlayan firma, bireysel müşterilere de hizmet sunuyor. Saatte 2 bin yen (yaklaşık 150 lira) karşılığında kilolu bir arkadaş edinmenin mümkün olduğu belirtilirken, servis için öngörülen kullanım amaçları ise hizmetin sıradışılığını ortaya koyuyor.

ARALARINA KATILMAYA ÇAĞIRDILAR

"Tahterevallide oynayacak arkadaş", "Fotoğrafta zayıf gözüktürecek bir partner" ve "Ismarlanan dev pizzaya ortaklık edecek bir yardımcı" vadeden firma, 100 kilogram üzerindeki bireyleri aralarına katılmaya çağırıyor.