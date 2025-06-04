Japonya’da bir ilk: Bir yılda doğan bebek sayısı 700 binin altına düştü

Japonya’da doğurganlık oranı, 2024 yılında üst üste dokuzuncu senede de düştü. Geçtiğimiz yıl ülkede doğan bebek sayısının 700 binin altına indiği, bunun Japonya için bir ilk olduğu ifade edildi.



Bloomberg’in haberine göre, Japonya’da bir önceki yıl 1,2 olan doğurganlık oranı, 1,15 seviyesine geriledi. Sağlık Bakanlığı’nın bugün yaptığı açıklamaya göre, bu, kayıtların tutulmaya başladığı 1947 yılından bu yana en düşük oran oldu. Doğurganlık oranının özellikle başkent Tokyo’da önemli bir düşüş yaşadığı, söz konusu oranın üst üste ikinci senede de 1’in altına indiği belirtildi.



686 BİN BEBEK DOĞDU, 1,61 MİLYON KİŞİ ÖLDÜ



Paylaşılan verilere göre, Japonya’da 2024 yılında yaklaşık 686 bin bebek dünyaya geldi. Bu, aynı zamanda bir yılda doğan bebek sayısının ilk defa 700 binin altına düştüğü anlamına geliyor.

Ülkede bir yıl içinde yaşanan ölüm sayısı ise yaklaşık 1,61 milyon olarak kayıtlara geçti. Diğer bir deyişle, Japonya nüfusunda görülen net düşüş, yaklaşık 919 bin oldu. Göç faktörü ise bu verilerin dışında bırakıldı.



HÜKÜMETİN ADIMLARI SORUNU ÇÖZMEYE YETMEDİ



Japonya son dönemde ülkedeki doğurganlık oranlarını yukarı çekmek için bir dizi adımı hayata geçirmişti. Hükümet, bu amaçla, aileler üzerindeki mali yükü hafifletmek için bir dizi politika benimsemiş, bunların arasında çocuklarla ilgili sübvansiyonların genişletilmesi ve harçsız lise eğitimi de yer almıştı.



Sağlık Bakanlığı’ndan bir sözcü, doğurganlık oranlarındaki hızlı düşüşün beraberinde getirdiği krizin henüz çözülemediğini belirterek bunun temel etmenlerinin genç kadın nüfusunda azalma ve geç yaşta evlilik ve çocuk sahibi olmak olduğunu söyledi.



SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ VE İŞ PİYASASI NASIL ETKİLENİYOR?



Öte yandan, doğumlarda devam eden azalma, ülkenin sosyal güvenlik sistemi konusundaki endişeleri de yeniden gündeme getirdi. Sisteme ödeme yapan kişilerin sayısının azalması, buna karşın sistemden para alan kişilerin sayısının artması söz konusu sistemi de baskı altında bıraktı. Buna göre, son 20 sene içinde sosyal güvenlik sistemine ödeme yapanların sayısında 3 milyonluk bir düşüş gözlenirken, ödeme alanların sayısı yaklaşık yüzde 40 artış gösterdi.



Doğum oranlarındaki düşüş eğiliminin sürmesi halinde bunun iş piyasasını da baskı altında bırakacağından endişe ediliyor. Mevcut trendin sürmesi durumunda 2030 yılına kadar Japonya’da 6,3 milyon işçi açığı yaşanabileceği ifade ediliyor.

