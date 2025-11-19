Japonya'da bir mahalle kül oldu: 170 ev yandı, bölge sakinleri tahliye edildi

Güneybatı Japonya’da bir yerleşim bölgesini saran büyük yangın, en az 170 evin zarar görmesine yol açarken, 170’ten fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer, 70’li yaşlarında bir erkeğin kayıp olduğunu açıkladı.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, yangının Salı akşamı Oita kentindeki bir balıkçı limanı yakınlarında, şiddetli rüzgarların etkisiyle başladığını ve kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayıldığını bildirdi.

ALEVLER 20 SAATTİR KONTROL ALTINA ALINAMADI

Japon televizyonlarında yayımlanan görüntülerde, öğle saatlerine kadar kül olmuş evler ve geniş bir alandan yükselen dumanlar görülürken, alevlerin görünürlüğü azalmış olsa da yangının tamamen kontrol altına alınamadığı belirtildi.