Japonya'da bir mahalle kül oldu: 170 ev yandı, bölge sakinleri tahliye edildi
19.11.2025 08:24
AP
Japonya’daki Oita kentinde şiddetli rüzgarların körüklediği yangın en az 170 evi kül etti. Bölge sakinleri tahliye edilirken bir kişinin kayıp olduğu açıklandı.
Güneybatı Japonya’da bir yerleşim bölgesini saran büyük yangın, en az 170 evin zarar görmesine yol açarken, 170’ten fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer, 70’li yaşlarında bir erkeğin kayıp olduğunu açıkladı.
Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, yangının Salı akşamı Oita kentindeki bir balıkçı limanı yakınlarında, şiddetli rüzgarların etkisiyle başladığını ve kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayıldığını bildirdi.
ALEVLER 20 SAATTİR KONTROL ALTINA ALINAMADI
Japon televizyonlarında yayımlanan görüntülerde, öğle saatlerine kadar kül olmuş evler ve geniş bir alandan yükselen dumanlar görülürken, alevlerin görünürlüğü azalmış olsa da yangının tamamen kontrol altına alınamadığı belirtildi.
20 saat boyunca kontrol altına alınamayan yangın bir mahalleyi kül etti.
Kyodo Haber Ajansı’na konuşan bir bölge sakini, “Yangın göz açıp kapayıncaya kadar yayıldı, hiçbir eşyamı alamadan kaçtım.” dedi.
Yaklaşık 200’den fazla itfaiyeci ve çok sayıda itfaiye aracı bölgeye sevk edilirken, Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri de iki UH-1 tipi helikopterle söndürme çalışmalarına katıldı.
BAŞBAKAN'DAN DESTEK SÖZÜ
Başbakan Sanae Takaichi, X hesabından yaptığı açıklamada yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek hükümetin “maksimum destek sağlayacağını” ifade etti.