Japonya'da bir nükleer reaktör daha yenilenmeden kapatılıyor

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Japonya'nın Şikoku Adası'ndaki nükleer santralleri işleten Şikoku Elektrik Enerjisi Şirketi, operasyon süresi 2022'de dolacak Ehime İdari Bölgesi'ndeki Ikata nükleer santralinin 2 numaralı reaktörünün, 20 yıllık ilave faaliyet opsiyonu kullanılmadan devre dışı bırakılacağını bildirdi.



Şirket, karara ilişkin gerekçesinde, yenileme sonrası elde edilecek elektrik miktarının, reaktörün ömrünün uzatılması için yapılması gereken güvenlik yatırımlarının maliyetini karşılamaya yetmeyeceğini belirtti.



Şirket, reaktörün faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli yatırımların 100 milyar yeni (951 milyon dolar) bulacağını tahmin ediyor. Reaktörün yıllık 566 bin kilovatsaat olan elektrik üretim kapasitesinin bu maliyeti karşılayamayacağı öngörülüyor.



2 numaralı reaktörün kapatılması sonrası Ikata nükleer santralinde çalışır durumda tek reaktör kalacak. 1982'de faaliyete başlayan santralin 1 numaralı reaktörü, halihazırda devre dışı bırakılmıştı. Faaliyetteki 3 numaralı reaktör ise santralin 130 kilometre yakınındaki Aso Yanardağı'nın faaliyete geçmesi nedeniyle geçici olarak kapatılmıştı.



Ikata nükleer santralinin 2 numaralı reaktörü, 2011'deki Fukuşima nükleer felaketinin ardından sıkılaşan santral regülasyonları nedeniyle yenileme çalışmaları yapılmadan devre dışı bırakılan 9. reaktör oldu.



Ülkede 40 yılını dolduran birinci nesil nükleer rektörlerin operasyon ömrü, yenileme çalışmalarıyla 20 yıla kadar uzatılabiliyor.



Japonya'da halen ticari amaçlarla faaliyetini sürdüren 40 nükleer reaktör bulunuyor.



FUKUŞİMA FELAKETİ



Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi, sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.



Yetkililer, hasar gören reaktörlerdeki sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceğini tahmin ediyor.

