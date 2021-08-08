Japonya’da çifte tayfun alarmı

Japonya'da yetkililer, ülkenin farklı kesimlerinde etki göstermesi beklenen Mirinae ve Lupit tayfunlarına karşı alarma geçti.



Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, Pasifik Okyanusu üzerinde saatte 108 kilometre hızla ilerleyen Mirinae Tayfunu'nun başkent Tokyo'da şiddetli yağışa neden olabileceği uyarısında bulunuldu.



Ülkenin güneybatısından karaya çıkması öngörülen Lupit Tayfunu'nun ise Kyushu bölgesindeki eyaletlerde etki göstereceği bildirildi.



Tokyo dahil Kanto bölgesinin geniş kesimlerinde yaşayan sakinlere tedbirli olma çağrısı yapılırken, yerel otoriteler şiddetli yağışın neden olabileceği olası sel baskınları, taşkınlar ve heyelan risklerine karşı tedbirlerin arttırıldığını duyurdu.



Yetkililer, olası tahliye uyarılarına karşı hazırlıklı olma çağrısı yaptı.



Kyodo ajansına göre de yerel idareler, tayfunların neden olacağı aşırı yağış, nehir taşkınları ve heyelanlara karşı gerekli önlemleri aldı.