Japonya'da Covid-19 vaka sayısı 30 milyonu aştı

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke genelinde Covid-19 kaynaklı vaka ve ölüm sayılarını güncelledi.



Buna göre, Eylül 2022'de 20 milyonu aşan salgın vakaları, son 24 saat itibarıyla 30 milyonu geçti.



Aralık 2022'de Japonya'da salgın kaynaklı 7 bin 688 kişi öldü. Bu, aylık en yüksek rakam olarak kaydedildi.

ÜLKE NÜFUSUNUN YÜZDE 25'İ



Kyodo ajansı, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 25'inin Covid-19'a yakalandığının tahmin edildiğini aktardı.



Ülke genelinde halihazırda 659 kişi yoğun bakım servislerinde virüs tedavisi görüyor.



Doğu Asya ülkesi Japonya'da, ilk Covid-19 vakası Ocak 2020'de kayda geçmişti.