Japonya'da çukura düşen sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor

Japonya’nın Saitama eyaletindeki 2 gün önce çöken çukura düşen 74 yaşındaki kamyon şoförünü kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Kurtarma ekipleri, ilk çukurun çevresindeki su sızıntıları, gaz boruları ve engebeli zeminle mücadele ederken, ikinci bir çukurun ortaya çıkması nedeniyle çalışmalar geçici olarak durduruldu.



Bu durum, bölgedeki yeraltı gaz borusuyla ilgili endişeleri artırdı ve 200 metrelik çevredeki sakinlere tahliye uyarısı yapıldı.

Kurtarma çalışmaları sırasında, çukurda su birikmeye başladı. Yetkililer, suyun yakınlardaki bir nehre boşaltılması için önlemler alırken, yerel halkın su kullanımını sınırlamaları gerektiğini duyurdu.



Olayın başladığı andan itibaren, kamyon şoförünün durumuyla ilgili endişeler arttı. İlk başta acil durum ekipleriyle iletişim kurabilen şoför, bir süre sonra cevap veremedi.



Yerel halk, çöküntülerin daha fazla yayılabileceği ve başka çukurlar oluşabileceği endişesiyle tahliye edildi.



Yetkililer, ilk çukurun patlayan bir kanalizasyon borusundan kaynaklandığını, ikinci çukurun ise toprağı gevşeten atık suyun etkisiyle meydana geldiğini düşünüyor. Saitama Valisi, çöküntünün genişleme olasılığının göz ardı edilemeyeceğini belirtti.