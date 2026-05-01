Japonya’da dehşet. Eşini hayvanat bahçesindeki fırında yaktı
01.05.2026 09:54
Eşinin cesedini hayvanat bahçesindeki fırında “birkaç saat boyunca yaktığını” söyledi
Japonya’dabir hayvanat bahçesi çalışanı, ölü eşinin cesedini tesisin fırınında yaktığı şüphesiyle gözaltına alındı. Olay, bulunan insan kalıntılarının ardından ortaya çıktı.
Japon polisi, kuzeydeki Hokkaido adasında bir hayvanat bahçesinde ceset taşıyarak burada yaktığı iddiasıyla Tatsuya Suzuki isimli adamı gözaltına aldı.
Yetkililer, şüphelinin cesedi hayvanat bahçesinde bulunan ve normalde atıklar ile ölü hayvanların imhasında kullanılan fırında yok etmeye çalıştığını belirtti.
KURBANIN EŞİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
Yerel medyaya göre, 33 yaşındaki Yui Suzuki’nin şüphelinin eşi olduğu tespit edildi. Polis, kadının ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
“SAATLERCE YAKTIM” İTİRAFI
Sorgu sürecinde Suzuki’nin, eşinin cesedini hayvanat bahçesindeki fırında “birkaç saat boyunca yaktığını” söylediği aktarıldı.
Bu ifade üzerine polis ekipleri fırında arama yaptı ve insan kalıntılarına ulaştı. Bu bulgular, şüphelinin tutuklanmasına zemin hazırladı.
ÖNCEDEN TEHDİT ETTİĞİ İDDİASI
Japon kamu yayıncısı NHK’ye göre, hayatını kaybetmeden önce kadının yakınlarına eşinin kendisini “iz bırakmayacak şekilde yakmakla” tehdit ettiğini söylediği öne sürüldü.
Olayın ardından, popüler bir turistik nokta olan Asahiyama Zoo’nun açılışı ertelendi. Yaz sezonu öncesi bakım çalışmaları nedeniyle kapalı olan tesis, bugün ziyaretçilere yeniden kapılarını açtı.
Hayvanat bahçesi yetkilileri, ziyaretçilerden özür dilerken, Asahikawa Belediye Başkanı Hirosuke Imazu, kurumun “son derece zor bir süreçten geçtiğini” ifade etti.