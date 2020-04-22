Japonya’da demirli bir gemide daha corona virüs paniği

Japonya’da demirli bulunan bir yolcu gemisindeki 34 mürettebata corona virüs bulaştığı belirlendi. Toplam 623 mürettebatı bulunan gemide yolcu bulunmuyor.

İHA 22.04.2020 - 09:22

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Daha önce corona virüs salgını nedeniyle iki hafta süreyle karantina altında tutulan yolcu gemisi ile gündeme gelen Japonya’da, bir gemide daha corona virüsüne rastlandı.

Nagazaki yerel hükümetinden yapılan açıklamada, bölgede demirli Costa Atlantica adlı geminin Filipinli bir çalışanının dün corona virüs taşıdığının anlaşıldığı belirtildi. Bunun üzerine söz konusu çalışanla irtibatı bulunan 53 personel ve 4 aşçıya virüs testi uygulandığı açıklanırken, 33 mürettebatın pozitif sonuç verdiği kaydedildi. Böylece ilk enfekte olan personel ile birlikte gemideki vaka sayısının 34'e yükseldiği duyuruldu.

KARANTİNAYA ALINDI

Toplam 623 mürettebatı bulunan gemide yolcu olmadığı ifade edilirken, şimdiye dek pozitif sonuç veren kişilerle teması bulunan gemi çalışanlarının da tedbir amacıyla karantinaya alındığı bildirildi. 29 Ocak'ta Nagazaki'ye varan geminin Nisan sonuna kadar bölgede demirli kalması bekleniyordu.

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