Japonya'da deprem alarmı: Başbakan Kişida, Orta Asya gezisini iptal etti

Japonya dün 7,1 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, depremin ardından yapılan deprem uyarısı üzerine planlanan Orta Asya gezisini iptal etti. Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama, Yamanashi, Shizuoka bölgelerinde ilk büyüklüğü tahmini 5,3 olacak bir deprem için acil durum uyarısı yayınladı.

Japonya'da deprem alarmı: Başbakan Kişida, Orta Asya gezisini iptal etti

Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısı sırasında ülkede meydana gelen son deprem ve sonrasında verilen uyarıya ilişkin konuştu.

Kişida, olası bir depreme ilişkin, "hükümetin müdahalesine odaklanmak" için Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ı içeren Orta Asya seyahatlerini iptal ettiğini açıkladı.

Kişida, "Ülkenin kriz yönetiminden sorumlu en üst düzey yetkili olarak en az bir hafta Japonya'da kalmalıyım" diye konuştu.

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında dün 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremden saatler sonra Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Pasifik Okyanusu'ndaki Nankai Yarığı çevresinde "büyük bir deprem" gerçekleşme olasılığının yüksek olduğunu açıklamıştı.

Kamu yayıncısı NHK'nın bildirdiğine göre Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama, Yamanashi, Shizuoka bölgelerinde ilk büyüklüğü tahmini 5,3 olacak bir deprem için de acil durum uyarısı yayınladı.

uyarısının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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