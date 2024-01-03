Japonya'da depremin ardından nükleer tehlikesi

Japonya'da depremin ardından nükleer santraldeki su seviyesi yükseldi.

Japonya'da depremin ardından nükleer tehlikesi

'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerin ardından bölgede bulunan bir nükleer enerji santralindeki su seviyesinin yaklaşık 3 metre yükseldiği bildirildi.

Japon yayın kuruluşu NHK'nin haberine göre, Hokuriku Elektrik Şirketi, depremin ardından nükleer enerji santralindeki su seviyesini düzenli olarak kontrol etmeye başladı.

İncelemelerde, santraldeki su seviyesinin normalin 3 metre üzerine çıktığı görüldü.

Ayrıca, santrale dışarıdan enerji sağlayan dönüştürücülerin borularının da hasar gördüğü ve bu durumun petrol sızıntısına yol açtığı kaydedildi. Hasarın onarılması için çalışmalar sürüyor.

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