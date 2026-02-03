Japonya'da "dev ateş topu" izleyenleri büyüledi

Japonya’da bulunan Fuji Dağı, nadir görülen bir gök olayına sahne oldu.

Ateş topu şeklinde gözlenen parlak bir meteor Fuji Dağı eteklerindeki Hoei Krateri'ne düştü. 1 Şubat saat 21.05'de kaydedilen görüntüde meteorun yeşil bir ışık yayarak hızla yeryüzüne doğru düştüğü görüldü.

Meteorun düştüğü anlar, izleyenlere görsel şölen yaşattı. Sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntü, binlerce kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

JAPONYA'DA DEV ATEŞ TOPU

Geçtiğimiz aylarda Japonya'da kaydedilen bir başka gök cismi de izleyenleri büyülemişti.

Kagoshima’daki Sendai Uzay Müzesi’nin başkanı Toshihisa Maeda, olayın olağanüstü parlak bir meteor olduğunu belirtmişti.

Ateş topunun Pasifik Okyanusu’na düşmüş olabileceğini söyleyen Maeda, “İnsanlar havanın titreştiğini hissettiklerini bildirdi. Ay kadar parlaktı.” ifadelerini kullanmıştı.

NASA’ya göre bu tür ateş topu yaratan gök cisimleri bir metreden daha büyük olabiliyor. Atmosferde patlayan bu göktaşları teknik olarak “bolid” olarak adlandırılıyor, ancak genellikle “ateş topu” ifadesi kullanılıyor.