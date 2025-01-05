Japonya'da dev balık 1,3 milyon dolara satıldı

Japonya'ya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen bir balık mezatında rekor bir satış gerçekleşti. Japon balıkçıların yakaladığı dev bir mavi yüzgeçli orkinos balığı, tam 1,3 milyon dolara yani yaklaşık 46 milyon liraya satıldı.

Japonya'da dev balık 1,3 milyon dolara satıldı

Japon balıkçıların avladıkları balıkları satışa çıkardığı Toyosu'da 2025'in ilk balık mezatı gerçekleştirildi. Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan geleneksel balık mezatına ilgi yine yoğundu.

Bu yıl 'nın Aomori eyaletinde yakalanan 276 kg ağırlığındaki mavi yüzgeçli bir orkinos tam 1,3 milyon dolara alıcı buldu

Dev orkinos, mezatın başladığı 1999 yılından bu yana satılmış en pahalı 2. balık olarak kayıtlara geçti

276 kg ağırlığındaki balığı suşi Mişelin yıldızlı restoranlara sahip bir restoran zincirinin satın aldığı açıklandı

Toyosu Pazarında satılan en pahalı balık rekoru 2019'da 2,1 milyon dolarlık satışla kırılmıştı

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