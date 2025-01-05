Japonya'da dev balık 1,3 milyon dolara satıldı

Japon balıkçıların avladıkları balıkları satışa çıkardığı Toyosu'da 2025'in ilk balık mezatı gerçekleştirildi. Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan geleneksel balık mezatına ilgi yine yoğundu.



Bu yıl Japonya'nın Aomori eyaletinde yakalanan 276 kg ağırlığındaki mavi yüzgeçli bir orkinos tam 1,3 milyon dolara alıcı buldu



Dev orkinos, mezatın başladığı 1999 yılından bu yana satılmış en pahalı 2. balık olarak kayıtlara geçti



276 kg ağırlığındaki balığı suşi Mişelin yıldızlı restoranlara sahip bir restoran zincirinin satın aldığı açıklandı



Toyosu Balık Pazarında satılan en pahalı balık rekoru 2019'da 2,1 milyon dolarlık satışla kırılmıştı