Japonya'da dev proje: 500 kilometrelik yürüyen yol

Japonya, artan sera gazı emisyonlarıyla mücadele amacıyla yenilikçi bir ulaşım yöntemi geliştirmeye hazırlanıyor. Tokyo ile Osaka arasında kurulacak ve 500 kilometre uzunluğunda olması planlanan yürüyen bant sistemi, karayolu taşımacılığının yerini alacak.

Yaklaşık 10 yıl sürecek inşaat sürecinin ardından hayata geçirilmesi planlanan projenin maliyetinin 25 milyar Euro’yu bulması bekleniyor. Çift yönlü olarak tasarlanan bu "yürüyen yol" sayesinde günde 25 bin konteynerin taşınabileceği öngörülüyor.

Kamyon şoförü açığının giderek arttığı Japonya’da, bu projenin taşımacılık sektöründe devrim yaratabileceği düşünülüyor. Verilere göre, taşımacılık sektörü atmosferdeki karbon salınımının yüzde 7’sini oluşturuyor.



Ancak, projenin yüksek maliyeti, olası bakım zorlukları ve güvenlik riskleri bazı çevrelerde endişe yaratıyor.