Japonya'da erken seçim: İşiba Şigeru yeniden başbakan seçildi

Japonya'da 27 Ekim'deki erken genel seçimin ardından ulusal mecliste başbakanlık seçimi düzenlendi.



Seçim öncesinde, LDP lideri ve Başbakan İşiba kabinesi sabah saatlerinde istifa etti.



Ulusal mecliste yapılan başbakanlık seçiminin ilk turunda hiçbir aday çoğunluk için gereken 233 oya erişemedi.



İkinci turda LDP lideri İşiba ile ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) lideri Noda Yoşihiko yarıştı. Seçim sonucunda, İşiba, 221 oy alarak resmen Japonya'nın 103. Başbakanı seçildi. 2011-12 döneminde başbakanlık yapan Noda ise 160 oy aldı.



AZINLIK HÜKÜMETİ PLANLANIYOR



Yeniden başbakan seçilen İşiba, gazetecilere, "Tüm taraflara karşı samimi bir yaklaşım sergileyeceğim." diye konuştu.



İşiba, "Japonya'nın barışçıl bir ülke olduğu ve geçim kaynaklarının iyileştiğinden emin olmak önemli. Bu konularda Halk İçin Demokratik Parti (DPP) ve CDP ile aynı fikirdeyiz." dedi.



27 Ekim'deki sandık karnesi doğrultusunda İşiba'nın, azınlık hükümeti kurması bekleniyor. Yeni İşiba kabinesi, Japonya İmparatoru Naruhito tarafından kabul edilmesinin ardından göreve başlayacak.



ERKEN GENEL SEÇİM KARNESİ



LDP içi bağış fonu skandalının etkisiyle gidilen seçimde iktidar koalisyonu büyük güç kaybetti.



27 Ekim'de erken genel seçimde sandalye sayısı LDP'de 247'den 191'e, ortağı Komeito'da 32'den 24'e düşmüştü. Toplamda 215 koltuğa sahip LDP-Komeito koalisyonunun, çoğunluk için 18 koltuğa ihtiyacı var.



CDP ile Halk İçin Demokratik Parti'nin (Koku-min) meclisteki varlığı son seçimde yükseldi. Sandalye sayıları ana muhalefet CDP 98'den 148'e, Koku-min 7'den 28'e, Reiwa Shinsengumi 3'ten 9'a çıkmıştı.

