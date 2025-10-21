Japonya'da “ertesi gün” hapı artık reçetesiz satılacak

aponya, acil doğum kontrol hapının ilk kez reçetesiz satılmasına onay verdi.



İlacın üreticisi ASKA Pharmaceutical, yaptığı açıklamada, bu adımın "Japon kadınlarını üreme sağlığı alanında güçlendireceğini" belirtti.



İlacın eczanelerde satışa sunulacağı tarih ise henüz açıklanmadı.



Yeni düzenlemeye göre ilaç, "rehberlik gerektiren ilaç" kategorisinde sınıflandırılacak ve bu da hapın yalnızca eczacı gözetiminde alınabileceği anlamına geliyor.



TARTIŞMALAR YEDİ YILDIR DEVAM EDİYORDU



İlacın reçetesiz satışına ilişkin tartışmalar ilk kez 2017 yılında başlamıştı.



Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bir kurulun düzenlediği kamuoyu yoklamasında, reçetesiz satışa geniş bir destek olduğu tespit edilmişti.



Bununla birlikte yetkililer, erişimin kolaylaşmasının "sorumsuz kullanım" riskini artırabileceği gerekçesiyle o dönemde onayı vermemişti.



BBC'nin aktardığına göre ASKA Pharmaceutical, yaptığı açıklamada Norlevo adlı ilacın reçetesiz satışı için ruhsat alındığını bildirdi.



Şirket, 2024 yılında başvurduğu onay sürecini, bir yıl önce yapılan reçetesiz satış denemesinin ardından tamamladı.



Söz konusu denemede Norlevo, Japonya genelinde 145 eczanede reçetesiz olarak satışa sunulmuştu. O döneme kadar ilaç yalnızca doktor muayenesi ve reçetesiyle temin edilebiliyordu.



YAŞ SINIRLAMASI OLMAYACAK, EBEVEYN İZNİ GEREKMEYECEK



Mainichi Shimbun gazetesinin haberine göre, hapı almak için yaş sınırı uygulanmayacak ve ebeveyn onayı gerekmeyecek.



Kadın hakları savunucuları, pilot uygulamanın kapsamının sınırlı kaldığını savunarak kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını talep etmişti.



Aktivistler, reçete zorunluluğunun özellikle genç kadınlar ve cinsel saldırı mağdurlarının ilaca erişimini zorlaştırdığını vurgulamıştı.



Japonya'nın muhafazakar toplumsal yapısı, cinsiyet ve üreme sağlığına ilişkin pek çok konuda reformların gecikmesine yol açıyordu.



Kadın hakları savunucuları, ülkenin bu alandaki ilerlemesinin diğer gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığını dile getiriyordu.



DOKSANDAN FAZLA ÜLKEDE REÇETESİZ SATILIYOR



İstenmeyen gebelikleri önlemeyi amaçlayan "ertesi gün" hapı, halihazırda 90'dan fazla ülkede reçetesiz satılıyor.



Hap, yumurtanın olgunlaşmasını veya rahim duvarına tutunmasını engelleyerek etkisini gösteriyor.

