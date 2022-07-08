Japonya’da eski başbakan Abe’ye suikast girişimi

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Nara kentinde katıldığı bir mitingde konuşma yaptığı sırada, silahlı saldırıya uğradı.



Eski başbakan, art arda duyulan iki el silah sesinin ardından yere yığıldı.

Yerel kaynaklar Abe'nin bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldığını, önce boynunda kanamasının olduğunu ardından da kalbinin durduğunu açıkladı.



Yerel basın Abe'nin yaşamsal belirti göstermediğini yazdı.

Polis 40 yaşlarında olan saldırganın Abe'yi arkasından pompalı tüfekle vurduğunu duyurdu.