Japonya’da facianın eşiğinden dönüldü

Güneybatıdaki Kagoşima eyaleti açıklarında, olta balıkçılarının avlandığı teknede yangın çıktı.



Eyalet açıklarında adalar bölgesindeki av turundan dönerken çıkan yangın sonrası güvertedekiler denize atladı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, güvertede kalan 12 yaşındaki bir genci kurtardı.



Denize atlayarak kurtulan ve yaşları 30 ila 60 arasında değişen 9 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Yanan 14 tonluk Grand Line Eishin Maru teknesi ise battı.