Japonya'da feribot kontrolden çıktı: 121 kişi mahsur kaldı

Japonya'da bir feribot yağ sızıntısı nedeniyle kontrolünü kaybederek sürüklenmeye başladı. Mürettebat ve 116 yolcu dahil olmak üzere gemide bulunan en az 121 kişi mahsur kaldı.

Japonya'da feribot kontrolden çıktı: 121 kişi mahsur kaldı

'da bir feribotun “yağ sızıntısı nedeniyle” kontrolünü kaybetmesinin ardından mürettebat ve 116 yolcu dahil olmak üzere gemide bulunan en az 121 kişi mahsur kaldı.

Tokai Kisen Co. şirketine ait "Seven Islands Ai" adlı gemi, başkent Tokyo'nun güneyi ile Chiba eyaletindeki Boso Yarımadası'nın güney ucu arasındaki sularda sürükleniyordu.

Japonya Sahil Güvenliği, geminin “kendi başına seyredemeyecek durumda” olduğunu söyledi.

Tokyo merkezli Kyodo News'in haberine göre, olay sabah saat 10 civarında feribotun “yağ sızıntısı nedeniyle dümen kontrolünü kaybetmesi” ile gerçekleşti.

Feribot Tokyo'dan güneydeki Shikine Adası'na doğru seyrediyordu.

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