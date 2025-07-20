Japonya'da göçmen karşıtı partiden sürpriz çıkış

COVID-19 pandemisi döneminde YouTube üzerinden yayılan komplo teorileriyle adını duyuran Sanseito, “Önce Japonya” temalı kampanyasıyla ana akım siyasete giriş yaptı. NHK’nin analizine göre, parti bu seçimde 22 sandalye kazanarak üç yıl önce elde ettiği tek sandalyeye büyük bir katkı sağladı. Sanseito'nun alt mecliste ise hâlihazırda sadece üç milletvekili bulunuyor.

"KÜRESELLEŞMEYE DİRENİYORUZ"

Parti lideri Sohei Kamiya, seçim sonrası yaptığı açıklamada, “Japon halkının refahını yeniden inşa etmek için küreselleşmeye direniyoruz. Bu, tüm yabancıların ülkeyi terk etmesi gerektiği anlamına gelmiyor” diyerek söylemlerini yumuşatmaya çalıştı.



Ancak Sanseito’nun yükselişi, Başbakan Shigeru Ishiba liderliğindeki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve koalisyon ortağı Komeito’nun parlamentodaki çoğunluğu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. LDP, son alt meclis seçiminde de kayıplar yaşamıştı.

"POPÜLİST VE YABANCI KARŞITI EĞİLİMLERİN YANSIMASI"

Sanseito’nun başarısı sadece Japonya’da değil, ABD’de de dikkat çekti. Japonya Topluluğu adlı kuruluşun başkanı Joshua Walker, bu durumu “popülist ve yabancı karşıtı eğilimlerin bir yansıması” olarak değerlendirdi ve asıl sorunun LDP’nin zayıflığı olduğunu vurguladı.



Seçmenlerin en büyük kaygıları arasında sosyal güvenlik, doğum oranlarının düşüklüğü ve yükselen gıda fiyatları yer alırken; göçmenlik sadece yüzde 7 oranında dile getirildi. Ancak buna rağmen, hükümet seçime günler kala yabancıların işlediği suçlarla mücadele için yeni bir görev gücü kuracağını duyurdu. LDP ayrıca “sıfır kaçak göçmen” hedefi açıkladı.

HEDEF 50-60 SANDALYE

Sanseito’nun lideri Kamiya, Donald Trump’ın cesur siyaset tarzından ilham aldığını belirtiyor. Almanya’daki AfD ve İngiltere’deki Reform UK partileriyle de karşılaştırılan Sanseito, Avrupa’daki sağ popülist hareketleri örnek alarak küçük partilerle ittifak kurmayı hedefliyor. Kamiya, uzun vadede 50 ila 60 sandalye kazanarak politikalarını hayata geçirecek güce ulaşmak istediklerini söyledi.



Vergi indirimleri ve çocuk yardımlarının artırılması gibi vaatler, Japonya’nın zaten kırılgan olan mali yapısı açısından yatırımcıları endişelendirse de, Sanseito diğer muhalefet partilerinden çok daha güçlü bir dijital varlığa sahip. Parti, YouTube’da 400 bini aşkın takipçiyle en çok izlenen siyasi hareket konumunda.