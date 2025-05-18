Japonya'da hükümetin tuz azaltma kampanyası

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, Japon halkının günlük ortalama tuz tüketimi 9,8 gram olup, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) önerdiği miktarın neredeyse iki katı.

Restoranları daha sağlıklı yemekler sunmaya teşvik etmek için Tokyo Metropolis Halk Sağlığı Bürosu geçen yılın Ekim ayında düşük tuzlu yemekler ve hizmetler sunan restoranlar için bir sertifika programı başlattı.

Sertifikalı restoranların standart tanıtım afişleri ve tabelaları sergilemelerine izin verilirken, bunların bilgileri Tokyo Metropolis hükümetinin resmi web sitesinde yayınlanıyor.



Tokyo'da şu anda 73 adet düşük tuzlu sertifikalı restoran bulunmakta.



Tokyo Metropolü Halk Sağlığı Bürosu Sağlık Geliştirme Bölümü Müdürü Kiyotaka Chiba, "Halkın sağlıklı beslenme standartlarını hem nitel hem de nicel açıdan anlaması çok önemlidir" dedi.



Japon mutfağında, soya sosu ve miso ezmesi gibi yaygın olarak kullanılan baharatlar tuza ek olarak sodyum açısından da yüksektir. Sağlık bilinci arttıkça, birçok marka düşük sodyumlu baharatlar sunmaya başladı.