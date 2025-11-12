Japonya’da insan-maymun savaşı! Köylülerin kabusu oldular

Japonya’nın Kuzey Alpleri’nin eteklerinde insanlar, istilacı maymunlarla adeta savaş halinde.

Parlak turuncu yelekler giyen köylüler, çan çalarak, düdükler öttürerek ve bastonlarıyla ağaçlara vurarak ormanlık alanlarda devriye geziyor.

GPS cihazlarıyla maymunların hareketlerini takip ediyor, telsizle birbirleriyle haberleşip hayvanları dağlara doğru geri sürmeye çalışıyorlar. Amaç, maymunları köylerden ve tarlalardan uzak tutmak.

TURİSTLERİN GÖZDESİ, KÖYLÜLERİN KABUSU

Yaklaşık 90 kilometre güneydeki Jigokudani Maymun Parkı yılda 200 binden fazla turisti ağırlıyor. Ziyaretçiler, sıcak su kaynaklarında keyif süren Japon makaklarını izlemek için geliyor. Ancak yerel halk için aynı tür, giderek büyüyen bir bela.

Yaban domuzu, geyik ve kargalara kıyasla verdikleri maddi zarar daha küçük olsa da, makaklar giderek daha sık evlere giriyor, yiyecek çalıyor ve ekinleri tahrip ediyor.

Tarım Bakanlığı verilerine göre, 2022’de vahşi hayvanların yol açtığı toplam ürün kaybı 15,6 milyar yen (yaklaşık 100 milyon dolar) oldu. Bu zararın yüzde 70’i geyik, yaban domuzu ve makaklardan kaynaklandı.