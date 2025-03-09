Japonya'da iş gücü krizi: Tam zamanlı personel açığı rekor seviyede

Japonya'da yapılan ankette Covid-19 salgınından bu yana tam zamanlı personel açığının en yüksek seviyeye ulaştığı tespit edildi.



Kyodo Ajansının haberine göre, kredi araştırma kuruluşu Teikoku Databank, ocakta özel sektörden yaklaşık 11 bin şirketin katılımıyla anket yaptı.



Şirketlerin yüzde 53,4'ünün daha fazla tam zamanlı personele ihtiyaç duyduğu belirlenen ankette, bu oranın Covid-19 salgınından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı tespit edildi.



En fazla tam zamanlı çalışana ihtiyaç duyulan sektörlerin arasında bilişim hizmetleri ve inşaat öne çıkarken şirketlerin yüzde 30,6'sının yarı zamanlı çalışan eksikliği yaşadığı ortaya çıktı.



Çalışan sayısında açıklık bildiren şirketlerin yaklaşık yüzde 68,1'inin nisan itibarıyla tam zamanlı çalışanların maaşlarında artış yapmayı planladıkları kaydedildi.



Ankette çalışan yetersizliği nedeniyle iflas eden firmaların sayısının 2024'te en yüksek seviyeye ulaştığı belirlendi.