Japonya'da "istifa ajansı" trendi: İşten ayrılmaya yardımcı oluyorlar

Dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip Japonya'da, uzun çalışma saatleri ve fazla mesai oldukça yaygın.



Ülkede, işverenlere olan bağlılık ve iş için fazla mesai yapmak, sosyal olarak değerli kabul ediliyor. Bu kültürel normlar, çalışanların işlerine daha fazla zaman ve enerji harcamalarına yol açarken, konu işten ayrılmaya geldiğinde çalışanlar için istifa etmek korkutucu olabilir.



Geleneksel olarak istifa etmenin "saygısızlık" olarak görüldüğü ülkede çalışanlar, çok uzun yıllar hatta bir ömür boyu aynı işverene bağlı kalabiliyor.



Bazı patronlar, işten ayrılma taleplerini kızgınlıkla karşılıyor. Bu yüzden ülkede giderek artan sayıda "istifa ajansları" kurulmaya başladı.



Bir süredir var olan bu sektörün popülaritesi pandemiyle artarken, ajanslar ortalama 20 bin Japon yeni karşılığında (5 bin TL) çalışanların istifa dilekçelerini sunmalarına yardımcı oluyor.

Ajanslar, çalışan adına şirketle müzakere ediyor ve hukuki anlaşmazlık yaşanırsa avukata yönlendiriyor.

JAPONYA'DA ÇALIŞMA ŞARTLARI



Japonya Ulusal Polis Ajansı (Keisatsu-çô) Ocak ayında ülke genelinde 2023'te intihar edenlere yönelik istatistikleri açıkladı.



Ön verilere göre, geçen yıl ülke genelinde intihar edenlerin sayısı, önceki yıla kıyasla 63 azalarak 21 bin 818'e düştü. Yaşamına son verenlerin 14 bin 854'ünün erkek, 6 bin 964'ünün kadın olduğu belirtildi.



İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde 507 olmak üzere intihar edenlerin 1010'unu öğrenciler oluşturdu.



Verilere göre intihar sebepleri arasında sırayla sağlık sorunları, geçim maliyetleri ve çalışma koşulları ilk 3 sırada yer aldı.



Buna göre 2023'teki oran, karşılaştırılabilir verilerin kayda geçtiği 1980 yılı sonrasında en yüksek oranlardan biri olarak dikkati çekti.



KAROSHİ NEDİR?



Bu istatistikler sonucunda "aşırı çalışmaktan ölüm" sorunu en çok Japonya'da dikkat çekiyor. Öyleki ülkede bunu tanımlayan bir kelime var; Karoshi.



Aşırı çalışma ve uzun çalışma saatlerinin neden olduğu ölümleri ifade eden Karoshi "Aşırı çalışma" ve "ölüm" kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Karoshi, genellikle kalp krizi, inme ve diğer sağlık sorunları gibi ağır sonuçlara yol açar. Japonya'da uzun çalışma saatleri ve iş stresi ile ilişkilidir ve bu durumun önlenmesi için çeşitli hukuki ve sağlık önlemleri alınmaktadır.