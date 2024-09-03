Japonya'da kavurucu sıcakların bilançosu ağır oldu: 248 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın başkenti Tokyo yaz başından bu yana sıcak hava etksinde. Son belirlenen rakamlara göre 248 kişi sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti.

Japonya'da kavurucu sıcakların bilançosu ağır oldu: 248 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın genelinde yaz başından bu yana görülen ve yavaş yavaş etkisini yitiren aşırı sıcakların bilançosu netleşmeye başladı.

Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada, dev metropolde yaşayan 248 kişinin 1 Haziran- 31 Ağustos tarihleri arasındaki 3 aylık sürede sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Hayatını kaybeden 32 kişinin 90'lı yaşlarda, 97 kişinin 80'li yaşlarda, 82 kişinin 70'li yaşlarda, 27 kişinin 60'lı yaşlarda ve 10 kişinin 60 yaş altı yaş grubunda olduğu kaydedilirken, ölüm vakalarının 239’unun kapalı mekanlardan kayıtlara geçtiği aktarıldı.

Kapalı mekanlarda hayatını kaybeden 239 kişiden 213’ünün klima kullanmadığını tespit eden uzmanlar, sıcak çarpmasına karşı tedbir almanın önemine dikkat çekti.

EN SICAK GÜNDE TERMOTERELER 41 DERECEYİ GÖSTERDİ 

Japonya Haziran ayından bu yana görülen kavurucu sıcakların etkisi altına girmiş, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 1898 yılında söz konusu alanda istatistik tutulmaya başlanmasından bu yana görülen en sıcak Temmuz ayının ise bu yıl yaşandığını açıklamıştı.

Bu yazın en sıcak günü 29 Temmuz’da termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Tochigi eyaletinde kayda geçerken, yaz boyunca sıcaklık değerleri birçok bölgede 35 derece ve üzerinde seyretmişti.

Sıcak çarpması nedeniyle ülke genelinde binlerce kişi hastanelik olmuştu.

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