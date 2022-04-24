Japonya’da kaybolan turist botundaki 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Japon Sahil Güvenlik yetkilileri, dün Hokkaido adası açıklarında kaybolan turist botunda bulunan 26 kişiden 10'unun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Yetkililer, hayatını kaybeden 10 kişiden 7’sinin erkek, 3’ünün ise kadın olduğunu aktardı.

Kaybolan Kazu I isimli botta bulunan yolcuları ve mürettebatı aramak için 7 gemi, 3 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda devriye botunu olay yerine sevk eden yetkililer, botun bağlı olduğu şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığını söylemişti.



Kaybolan Kazu I isimli botta 2’si çocuk 24 yolcu ve 2 mürettebat bulunuyordu.