Japonya'da kayıp ayı aranıyor. 94 okul kapatıldı

Yetkililer, yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki yetişkin ayının son olarak salı sabahı erken saatlerde bir üniversite kampüsünün yaklaşık 700 metre yakınında görüldüğünü açıkladı. Aynı ayının cumartesi akşamı da kentte görüntülendiği ve bunun Utsunomiya tarihinde kaydedilen ilk ayı vakası olduğu belirtildi.

Tokyo'nun yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki kentte güvenlik önlemleri artırılırken, ayının bulunması için belediye ve eyalet görevlileri, itfaiye ekipleri ve avcılar derneği üyelerinden oluşan ekiplerin arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, ayının bulunduğu yere göre hayvanın sakinleştirilerek yakalanabileceğini, tuzağa düşürülebileceğini veya gerekli görülmesi halinde vurulabileceğini belirtti.

Japonya 'da son yıllarda, şehir merkezlerinde yaşananlar da dahil olmak üzere ayı saldırılarında artış görülüyor. Çevre Bakanlığı verilerine göre 2025 mali yılında ülkede ayı saldırılarında rekor düzeyde 238 kişi yaralanırken, 13 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde "hassas tür" olarak sınıflandırılan Asya siyah ayılarının sayısının ise avcılığın azalmasının da etkisiyle 2012'den bu yana Japonya'da yaklaşık üç kat arttığı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle meşe palamudu ve kayın tohumu gibi ayıların doğal besin kaynaklarının azalmasının yanı sıra kırsal bölgelerde nüfusun düşmesi ve terk edilen tarım arazilerinin artmasının, ayıları insan yerleşimlerine daha fazla yaklaşmaya yönelttiğini belirtiyor.