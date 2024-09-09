Japonya'da konser alanına yıldırım düştü: 9 yaralı

Japonya'nın Tochigi eyaletinde bir konser alanına yıldırım düşmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Japonya'da konser alanına yıldırım düştü: 9 yaralı

'nın Tochigi eyaletindeki Mooka şehrinde facianın eşiğinden dönüldü. Dün bölgede etkili olan şiddetli yağışa rağmen gerçekleştirilen bir konser sırasında, etkinlik alanına düştü.

Japonya'da konser alanına yıldırım düştü: 9 yaralı - 1

Yerel yetkililer, 12 bin kişinin katıldığı etkinlikte temizlik görevlisi olarak çalışan 9 kişinin vücutlarında yanma ve uyuşma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığını, çalışanların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Yerel saatle 16.20 sıralarında yaşanan olayın ardından etkinliğin tedbir amacıyla iptal edildiği bildirildi.

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